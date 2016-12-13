У Луцьку відремонтують вулицю, на якій вибухнув газопровід

«Те, що сталося, могло призвести до серйозних наслідків і ми зараз вирішуємо, що можна зробити і як вийти з ситуації», - сказав він.

На даний момент, за його словами, на вулиці Сосюри призупинений рух великогабаритного транспорту. Зараз спеціалісти вивчають ситуацію з метою забезпечити повноцінне життя її мешканців.

Нагадаємо, в ніч з 10 на 11 грудня на вулиці Сосюри стався прорив газопроводу високого тиску. Мешканців чотирьох будинків евакували, доки аварійні служби ліквідовували наслідки аварії. Обурені люди організували акцію протесту щодо заборони руху великогабаритного транспорту, який і міг стати причиною прориву газопроводу.

Як повідомив Яковлев, наступного року запланована першочергово реконструкція вулиці Сосюри. Він також повідомив, що доручив усі ремонтні роботи в місті почати саме з цієї дороги.