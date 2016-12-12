У Луцьку продовжують демонтувати незаконно встановлені гаражі

12 грудня 2016 року департаментом муніципальної поліції Луцької міської ради продовжено роботи з демонтажу незаконно розміщених тимчасових споруд (металевих гаражів) на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 30.

Демонтаж проводився згідно рішень виконавчого комітету Луцької міської ради від 15.06.2016 №347-11 «Про демонтаж металевих конструкцій на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 30».

Департамент муніципальної поліції продовжуватиме роботи з демонтажу незаконно встановлених об’єктів на території міста і надалі.