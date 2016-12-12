Волинська поліція розшукує зниклу 17-річну лучанку

Співробітники Луцького відділення поліції розшукують 17-річну мешканку обласного центру, котра 9 грудня пішла із дому та до цього часу не повернулась. Правоохоронці просять громадян, яким відома будь-яка інформація про її місце перебування повідомити поліцію.

9 грудня, пішла із дому і не повернулася Мазур Анастасія Олександрівна, 24 вересня 1999 року народження, жителька обласного центру. На даний час її місце перебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 17 років, середньої статури, зріст 160-165 см, обличчя овальне, волосся пряме, темно-русяве.

Була одягнена: куртка жовтого кольору, чорні штани та зимові чоботи.

Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, додаткова відмітка «безвісти зниклий».

Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію що стосується розшукуваної дівчини Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції України. Адреса: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2, або за телефонами: (0332) 24-22-95, (0332) 24-92-48, чи на екстрену лінію «102».