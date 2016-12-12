У Луцьку продовжують активно боротись із продавцями алкоголю

У ніч з 9 на 10 грудня робочою групою з контролю за дотриманням законодавства у сфері торгівлі та ресторанного господарства щодо дотримання рішення Луцької міської ради від 20.04.2011 №9/23 “Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів” (зі змінами) проведено рейд. Перевірено 15 об’єктів торгівлі та сфери послуг. Виявлено один факт порушення ч.2 ст. 156 КУпАП, який зафіксовано працівниками управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, департаменту муніципальної поліції Луцької міської ради та правоохоронних органів.

За фактами порушення норм вищезазначеного законодавства було складено один адміністративний протокол на продавця продуктового кіоску на проспекті Молоді, 8.

Цей протокол буде передано на розгляд адміністративної комісії.