На Волині вимагають звільнення головного лісівника регіону

На Волині вимагають звільнення головного лісівника регіону
Акція протесту під стінами обласної прокуратури / Фото: Андрій Білан, Мережа

З вимогою звільнення Олександра Кватирки вкотре зібралися пікетувальники під стінами обласної прокуратури.

Джерело: Відомості

Люди хочуть, щоб влада місцева та столична нарешті почули їх. Адже ситуація у лісовому господарстві області досить критична. Працівники управління підозрюються у незаконному сприянні вирубування лісів та екпорт деревини закордон. Порушена не одна кримінальна справа за підробку документів. Але влада вперто не хоче наводити порядок у галузі. 

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