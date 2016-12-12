На Волині вимагають звільнення головного лісівника регіону

Акція протесту під стінами обласної прокуратури / Фото: Андрій Білан, Мережа

Люди хочуть, щоб влада місцева та столична нарешті почули їх. Адже ситуація у лісовому господарстві області досить критична. Працівники управління підозрюються у незаконному сприянні вирубування лісів та екпорт деревини закордон. Порушена не одна кримінальна справа за підробку документів. Але влада вперто не хоче наводити порядок у галузі.