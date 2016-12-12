Відомого у Луцьку бізнесмена, який пяним збив 16-літнього юнака і залишив помирати на дорозі, суд відпускає під заставу у 275 тисяч

Стало відомо, що 10 грудня суд виніс вирок Володимиру Мігасу, який скоїв ДТП на вулиці Дубнівській у Луцьку, в якій важкі травми отримав 16-річний хлопець.

Прокурор просив суд обрати Володимиру Мігасу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів. Мотивував це тим, що підозрюваний не зупинився, коли збив потерпілого, та намагався втекти. Також прокурор заявив, що на підозрюваного в цьому році уже був складений протокол за керування в нетверезому стані та ще два грубих порушення правил дорожнього руху в той же день.

Адвокат обвинувачуваного надав суду позитивні характеристики, щодо свого підзахисного. Працівники ПП "ОЛДЕМ" подали заяву, яка повідомляє, що без Мігаса діяльність фірми буде ускладненою, так як він має одноосібне право підпису на підприємстві. Також ще одним з аргументів захисту було його щиросердне зізнання. Підозрюваний визнав себе відповідальним за злочин і просив сім'ю прийняти грошову допомогу на лікування та реабілітацію постраждалого хлопця.

Коли Мігаса затримали, він стверджував, що винна дитина, бо :"хай бачить куди біжить", а те що він збив Влада на зебрі його не хвилює.

Тобто Володимир був настільки в стані алкогольного сп'яніння, що не був в змозі помітити пішохідний перехід та дітей, які переходять дорогу в зазначеному для того місці.

Мало того, що жертвою його п'яної їзди став 16-тирічний хлопець, так ще винуватець аварії вирішив не зупинятись, щоб надати хоч якусь допомогу постраждалому, так він продовжив свій шлях, наслідком чого стали ще дві протаранені машини.

Суддя Ігор Ясельський, виправдав Мігаса за звинуваченням у керуванні в нетверезому стані та порушенні правил дорожнього руху.

Однокласники та друзі Влада збентежені цією ситуацією, звертаються до людей: "Шановні учні та студенти нашого міста, а також не байдужі до горя, яке спіткало нашого друга, однокласника Влада Андрушківа, який потрапив у аварію 8 грудня на вул. Дубнівській в м.Луцьку.

10.12 пройшов суд над Мігасом. Рішення суду залишити винуватця трагедії в сізо, поки він не внесе заставу розміром у 275 тис. грн. Ми, як його друзі, просимо, щоб злочинець був покараний та засуджений і ніс суворе покарання за скоєний злочин. Ми, юні українці, хочемо безпечно жити у нашій рідній країні та йдучи додому, не боятись переходити проїжджу частину, де можуть їздити такі ж як Мігас п’яні люди, котрі не бояться ніякого покарання, бо можуть відкупитись, так як мають великі суми коштів. Будь ласка, допоможіть нам покарати людину, через яку наш друг зараз перебуває в реанімації в важкому стані.

Ми, як діти, проситимемо допомогу в усіх органах, а також в прокурора Волинської обл. Киричука, і тоді справа можливо дійде до генерального прокурора України Луценка. Ми впевнені, що справедливість переможе, а злочинці будуть покарані!".

Одного разу його "туша" була виправдана та врятована від в'язниці, так як того разу все обійшлось без постраждалих та жертв, тоді чому в цій ситуації, коли жертвою став неповнолітній хлопець, його відпущено під заставу? ЧОМУ ЦЯ ЛЮДИНА НА ВОЛІ? ТАКИМ ЯК ВІН ЛИШЕ ГНИТИ У В'ЯЗНИЦЯХ!

Не будьте байдужими, бо на місці Влада могли бути ви чи ваші діти! Ми не повинні лишатись осторонь цих проблем, бо це надважливо.

Завтра під його колесами можеш опинитись ти".