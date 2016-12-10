У Луцьку поліція розслідує вбивство жінки
Сьогодні вранці, в одному із будинків у Луцьку виявили тіло жінки із слідами насильницької смерті.
За фактом умисного вбивства розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють осіб причетних до скоєння злочину.
Тіло 45-річної мешканки Луцького району виявили у будинку по вулиці Шпитальній. У жінки була різана рана шиї.
На місце пригоди виїхали керівництво Головного управління Національної поліції в області, Луцького відділу поліції, слідчо-оперативна група.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нині, правоохоронці проводять заходи спрямовані на встановлення та затримання зловмисників.