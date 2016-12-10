Волинські депутати ділять гроші

Серед іншого, враховано пропозицію бюджетної комісії про те, щоб кошти, які виділялися для виготовлення проектно-кошторисної документації на школу в с. Оленино Камінь-Каширського району перерозподілити на школи в Осівцях та Любохинах. На кожен з цих об'єктів буде спрямовано по 500 тис. грн. Всі інші пропозиції залишаються без змін.

Крім цього, погоджено розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету в сумі 56 923,342 тис. грн між обласним бюджетом та районними, міськими (міст обласного значення) бюджетами і бюджетами ОТГ. При цьому витримано пропорції: обласному бюджету – 20% або 11 384,7 тис. гривень, іншим місцевим бюджетам – 80% або 45 538,642 тис. гривень.

Директор департаменту фінансів ОДА Ігор Никитюк запевнив, що після цього розподілу буде повністю вирішене питання з зарплатами бюджетникам.

555 тис. грн буде спрямовано на виплати матеріальних допомог дітям загиблих воїнів. Кожна дитина отримає з обласного бюджету по 5 тис. грн.

2745 тис. грн. буде спрямовано на реалізацію Програми підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2020 роки, у тому числі: на поповнення обігових коштів: КП "Волиньприродресурс"- 2300 тис.грн.; КП "Волиньпроект" - 200 тис.грн.; КП "Волинський обласний екскурсійно-методичний центр" - 100 тис. грн.; на капітальні видатки КП ІАЦ "Волиньенергософт" - 145 тис. гривень.

Депутат Михайло Імберовський апелював до цієї позиції в частині видатків КП "Волиньприродресурс". Він вважає, що підприємство повинне відзвітувати перед радою, куди використало й попередні суми, що виділялися з бюджету. Голова постійної комісії Андрій Турак зауважив, що на це підприємство наразі покладаються колосальні надії, як на бюджетоутворююче. "Голова обласної ради нещодавно заявив, що "Волиньприродресурс" принесе в бюджети області 500 млн доларів найближчі 5 років. Це дуже суттєво, оскільки нині ми маємо в обласному бюджеті лише 500 мільйонів гривень власних доходів. Ми всі підтримуємо "Волиньприродресурс", але й будемо контролювати, як воно використовує кошти", -- зазначив голова комісії.

Нагадаємо, чергова сесія Волинської обларади відбудеться 21 грудня, На ній і будуть затверджені зміни до бюджету.