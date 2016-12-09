До нового року у Луцьку 75% стоянок таксі будуть обладнані дорожніми знаками та дорожньою розміткою

Про це сьогодні йшлось на нараді із перевізниками та суб'єктами господарювання під головуванням заступника міського голови Сергія Григоренка.

Учасники зустрічі узгодили мережу стоянок таксі та порядок користування ними.

Нагадаємо, у червні цього року було прийнято рішення виконавчого комітету Луцької міської ради “Про організацію роботи мережі стоянок таксі на території міста Луцька”. Відповідно до нього розроблено та затверджено Положення про організацію мережі стоянок таксі та порядок користування стоянками таксі у місті Луцьку.

Як повідомив, Сергій Григоренко, перші вісім знаків найближчими днями буде придбано і встановлено у центральній частині міста. До нового року планується вирішити питання стоянок у місті Луцьку на 75%, а до 21 лютого, Міжнародного дня таксиста, стовідсотково виконати рішення виконкому. Тож він закликав перевізників активніше подавати свої пропозиції щодо розміщення стоянок таксі у Луцьку.

Зараз проектанти працюють над облаштуванням другої черги стоянок таксі, які будуть обладнані дорожніми знаками та дорожньою розміткою, відповідно до Правил дорожнього руху на проспектах Відродження, Волі, Грушевського, Київському майдані, вулицях Ветеранів, Бойка, Винниченка, біля Центрального ринку.