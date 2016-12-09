У СНУ ім. Лесі Українки відбувся майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки

8 грудня на факультеті філології та журналістики СНУ за сприяння доцента Ірини Левчук відбувся вже традиційний майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки. Цього разу студенти під керівництвом майстрині Наталії Слюсаревської виготовляли «Ляльку щастя», повідомляється на сторінці факультету у Facebook.

«У традиційній «Ляльці Щастя» головне, — як зауважила майстриня, — це волосся. Адже з давніх-давен вважалося, що саме в косах міститься жіноча сила та краса. Ця лялька — символ щасливої жіночої долі, злагоди, гармонії в стосунках, запорука домашнього затишку. Така мальовнича лялечка стане чудовим подарунком і талісманом для жінки. Вона принесе в дім Любов, Світло та Радість».