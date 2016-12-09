У Луцьку вшанують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Міський голова Микола Романюк підписав розпорядження, згідно якого у Луцьку відбудеться вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

З цієї нагоди 14 грудня 2016 року об 11.00 год. відбудеться покладання квітів до пам'ятної дошки А. Грищенку на пр. Волі,12 та до пам'ятного знаку “Жертвам Чорнобиля” на меморіальному комплексі “Вічна Слава”.

Протягом 10 — 15 грудня 2016 року у закладах культури міста Луцька проведуть тематичні заходи, присвячені пам'яті загиблих ліквідаторів найбільшої техногенної катастрофи в Україні. У загальноосвітніх навчальних закладах відбудуться тематичні виставки, яі висвітлюють проблеми наслідків Чорнобильської катастрофи, а також уроки пам'яті, на які будуть запрошені ліквідатори.