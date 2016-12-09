Нова програма транскордонного співробітництва залучить на розвиток Луцька більше мільйона гривень

Виконком Луцької міськради у четвер, 8 грудня, підтримав Програму розвитку транскордонного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2017-2018 роки.

Як розповіла начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Віра Куркова, дана програма дає можливість за незначного фінансування з місцевого бюджету залучити кошти для розв’язання проблем розвитку міста.

Протягом 2017-2018 років особлива увага приділятиметься розробці та реалізації партнерських проектів в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, яка є основним грантодавцем для Луцька, фінансовий ресурс якого пропонує можливості для впровадження масштабних інфраструктурних проектів.

В контексті залучення грантових коштів набирає обертів співпраця з Федеральною Республікою Німеччина. Протягом 2017-2018 років заплановано реалізацію спільних проектів Луцька та партнерського Краю Ліппе в рамках програми «Партнерство з містами України», яка впроваджується за фінансової підтримки Міністерства економічної співпраці та розвитку ФРН.

Протягом 2017 року буде продовжено реалізацію розпочатого у 2016 році проекту «Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади». В рамках проекту за фінансової підтримки Представництва ЄС в Україні заплановано розбудову Луцького ЦНАПу (добудова зали очікування та архівного приміщення), закупівлю допрограмування системи електронного документообігу.

Програма покликана реалізувати наступні завдання: сприяння євроінтеграційним крокам України на місцевому рівні; підтримка та просування позитивного іміджу міста Луцька на міжнародній арені; розширення співпраці з містами-партнерами за кордоном у сферах, що обумовлені укладеними угодами; розвиток міжнародного співробітництва у пріоритетних сферах (місцеве самоврядування, освіта, культура, туризм, спорт, екологія та енергозбереження, інвестиції та підтримка малого та середнього бізнесу); збільшення обсягів міжнародної технічної допомоги, зокрема через залучення грантових коштів Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, завдяки використанню можливостей та фінансових ресурсів, які пропонує Федеративна Республіка Німеччина, а також через налагодження контактів з новими донорськими установами.

Впровадження Програми передбачається за такими основними напрямами: забезпечення співпраці з іноземними містами-партнерами в рамках укладених угод, а також проведення заходів міжнародного характеру для налагодження та розвитку ділових контактів; проведення заходів євроінтеграційного характеру; робота щодо залучення та освоєння міжнародної технічної допомоги.

Загальний обсяг фінансування програми на два роки становить 1030,0 тис. грн.

Міський голова Микола Романюк подякував за хорошу роботу начальнику, працівникам управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності і усім причетним до налагодження міжнародної співпраці. Він відзначив, що цього року було багато зроблено і побажав, щоб усі подані проекти пройшли необхідну процедуру, стали переможцями та сприяли покращенню життя мешканців міста.