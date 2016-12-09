У Луцьку «Тепла іграшка надії» збиратиме кошти на допомогу важкохворим діткам

Благодійна акція «Тепла іграшка надії» проходить у Луцьку третій рік поспіль. Головна мета заходу - допомогти важкохворим дітям. Зібрані від реалізації новорічних прикрас кошти будуть перераховані на рахунок Благодійного фонду «СТОПРАК».

«Цьогоріч ми маємо неабияку підтримку, адже стільки іграшок, як зараз, ми ще не мали. Іграшки шили не тільки у Луцьку, а й на Донеччині, в Острозі та інших містах», – зазначає координатор акції Анна Єкименко-Поліщук. Саме тому вже сьогодні з впевненістю можна сказати, що це буде найбільший на Волині ярмарок ялинкових прикрас. Ціни на святі будуть символічні – більшість іграшок вартуватиме 25 гривень, хоча будуть і дорожчі.

Іграшки виготовляли з фетру та інших матеріалів усі охочі, тож було зібрано близько двох тисяч іграшок.

«Ми маємо професійні роботи, які нам надали майстрині, але є багато аматорських, які шили люди, вкладаючи туди своє тепло й бажання допомогти хворим діткам», – зазначають організатори.

Великий ярмарок розпочнеться у понеділок, 12 грудня, о 17 годині у приміщенні драмтеатру на другому поверсі.

Того ж дня о 18.00 в рамках благодійного проекту «Творчість заради життя»

"Якщо хтось прийде з дітками, то після купівлі іграшок може переглянути чудову виставу. Під час неї теж збиратимуть кошти для важкохворих діток. Утім, наш ярмарок працюватиме і протягом вистави, аж до 20 години», – повідали координатори акції.