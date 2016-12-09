Волинська митниця вилучила товарів на понад 37 мільйонів гривень

Волинська митниця вилучила товарів на понад 37 мільйонів гривень

За підсумками одинадцяти місяців 2016 року фахівці Волинської митниці ДФС запровадили 2807 справ про порушення митних правил.

Джерело: Відомості

У 1065 справах вилучено товари та продукці., що стала предметом порушення, на понад 37,1 мільйона гривень.

Аналітика свідчить, що типовим правопорушенням є переміщення з приховуванням від митного контролю тютюнових виробів.

Зокрема, працівники митниці з початку цього року припинили 543 факти незаконного переміщення цигарок, з незаконного обігу вилучено 243 734 пачок тютюнової контрабанди  вартістю більше 3 мільйонів гривень.

Окрім цього, зусиллями волинських митників припинено  54 факти незаконного переміщення  валюти на суму понад 3 мільйона гривень, 55 фактів незаконного переміщення речовин наркотичної чи психотропної дії та викрито 10 фактів незаконного переміщення зброї. Також волинські митники попередили 8 фактів незаконного переміщення культурних цінностей.

До слова, у 53 випадках, коли мали місце факти протиправного перевезення речовин,   повідомлення про вчинені порушення  спрямовано до органів досудового розслідування. А загалом з початку року Волинська митниця ДФС направила  139 повідомлень про правопорушення, що містять ознаки злочину, до органів досудового розслідування, інформує відділ організації роботи ГУ ДФС у Волинській області.

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