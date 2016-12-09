Волинська митниця вилучила товарів на понад 37 мільйонів гривень

У 1065 справах вилучено товари та продукці., що стала предметом порушення, на понад 37,1 мільйона гривень.

Аналітика свідчить, що типовим правопорушенням є переміщення з приховуванням від митного контролю тютюнових виробів.

Зокрема, працівники митниці з початку цього року припинили 543 факти незаконного переміщення цигарок, з незаконного обігу вилучено 243 734 пачок тютюнової контрабанди вартістю більше 3 мільйонів гривень.

Окрім цього, зусиллями волинських митників припинено 54 факти незаконного переміщення валюти на суму понад 3 мільйона гривень, 55 фактів незаконного переміщення речовин наркотичної чи психотропної дії та викрито 10 фактів незаконного переміщення зброї. Також волинські митники попередили 8 фактів незаконного переміщення культурних цінностей.

До слова, у 53 випадках, коли мали місце факти протиправного перевезення речовин, повідомлення про вчинені порушення спрямовано до органів досудового розслідування. А загалом з початку року Волинська митниця ДФС направила 139 повідомлень про правопорушення, що містять ознаки злочину, до органів досудового розслідування, інформує відділ організації роботи ГУ ДФС у Волинській області.