Підгайцівська сільрада і Луцьк у перспективі можуть обєднатись

Про це йшлося сьогодні під час позачергової сесії Підгайцівської сільської ради. Позицію Луцька та напрями співпраці окреслив заступник міського голови Сергій Григоренко, який взяв участь у сесії. Він розповів, що про об'єднання двох громад на даний час мова не йде, а лише про співпрацю, з можливою перспективою подальшого об'єднання. Також на сесії скасували попереднє рішення Підгайцівської сільської ради щодо об'єднання Підгайцівської та Липинської сільських рад в об'єднану територіальну громаду.

Договір про співпрацю матиме термін дії 4 роки, до кінця 2020 року. Буде створена робоча група, до якої входитимуть представники з Луцька та Підгайцівської сільської ради, яка напрацьовуватиме напрямки подальшого співробітництва. Сергій Григоренко зазначив, що дане рішення не позбавить ніяких повноважень, дві громади матимуть рівні права. Процедура передбачає, що проект рішення про співпрацю повинен пройти дві сесії: Луцької міської ради та Підгайцівської сільської ради. У разі підтримання даного рішення депутатами, напрацьовуватиметься договір, в якому будуть передбачені напрямки діяльності.

Сільський голова Юрій Семенюк зазначив, що на даний момент гостро стоїть питання маршруту №30, який нещодавно припинив курсувати до Підгаєць, та Сергій Григоренко запевнив, що автобус відновить попердній напрямок руху найближчим часом.

Заступник міського голови розповів, що для жителів Підгайцівської сільської ради, до якої входять села — Підгайці, Крупа, Струмівка, будуть, в разі співпраці з Луцьком, значні переваги, адже це розвиток інфраструктури, діти зможуть ставати в чергу в ДНЗ на рівні з лучанами. Також є перспектива відкриття філії луцького ЦНАПу, де надаватимуться всі види послуг, також вирішуватимуться питання медицини. В свою чергу місто цікавить перспектива будівництва окружної дороги навколо обласного центру та можливість будівництва комерційних і житлових об'єктів.

Після обговорення, питання було підтримано одноголосно. Тож надалі проект рішення про співпрацю має бути затверджено на сесіях Луцької міської ради та Підгайцівської сільської ради, інформує сайт Луцької міськради.