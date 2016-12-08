У Луцьку викинуть з підвалів усі котли

Його втілення відбувається завдяки угоді з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку.

ДКП «Луцьктепло» надано чотирнадцять мільйонів євро: десять мільйонів кредиту і чотири мільйони гранту.

За рахунок кредитних коштів буде повністю модернізована та автоматизована вся система котелень. Старі котли замінять на нові. Котельні, що знаходяться в підвальних приміщення, а їх у місті 18, будуть виведені з експлуатації. У двохсот будинках, а може й більше, встановлять індивідуальні теплові пункти. Крім того, буде прокладено чотири кілометри тепломереж.

За рахунок грантових коштів буде встановимо котел на біопаливі в котельні на вулиці Боженка. У між опалювальний період потужність його дозволятиме подавати гарячу воду для всього мікрорайону підшипникового заводу.

Уже пройшли певні етапи тендерів, конкурсів, - розповів міський голова Микола Романюк.