Відділ безпеки дорожнього руху поліції оприлюднив рекомендації руху авто на дорогах під час ожеледиці

На сайті Воли нської поліції опубліковано поради руху авто на слизьких дорогах.

На слизькій дорозі не гальмуйте різко, це не тільки марно, але й небезпечно. Різке гальмування призводить до блокування коліс і збільшення гальмівного шляху, а найчастіше до втрати керованості. Проїжджаючи небезпечну ділянку, намагайтеся зберігати швидкість постійною, педаллю акселератора користуйтеся дуже обережно, плавно, м'яко. Не робіть різких рухів кермом.

При русі на мостах та естакадах будьте особливо уважні. Крижаний шар на цих ділянках дороги з'являється раніше, ніж всюди, а зникає пізніше. У цих зонах уникайте різких рухів кермом, газом, гальмами.

На слизькій дорозі краще уникати різких маневрувань і обгонів. При русі на підйом, вибирайте таку передачу, щоб не доводилося переключатися до повного завершення підйому. Під час спуску не натискайте на педаль зчеплення, при керуванні авто на швидкості плавно гальмуйте.

Не забувайте про пішоходів. Люди, що переходять дорогу, можуть посковзнутися і впасти. Тому намагайтеся не налякати пішохода різкими звуковими і світловими сигналами. Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ, знижуйте швидкість до мінімуму.

Дотримуйтесь Правил дорожнього руху, будьте уважними та обережними, особливо у темну пору доби.