Луцьк отримає як мінімум 27 нових тролейбусів і максимально оновить електромережу

Про це розповів в інтерв’ю Волинському інформаційному порталу голова Луцької міськради Микола Романюк.

За словами голови, місто працює з Європейським Інвестиційним Банком щодо проекту, який спрямований на модернізацію міських електромереж.

«Цей проект сьогодні проходить експертизу в Мінфіні і, я думаю, що, у зв’язку з тим, що вже є підписана угода, і ми як місто потрапили у неї, то в нас є шанс отримати фінансову допомогу. Це кредит, але це кредит під 1,25% річних мінімум на п’ятнадцять років. Цей кредит окупний: він передбачає і мережі, і трансформаторні підстанції, і мінімум 27 нових тролейбусів», - сказав Микола Романюк.