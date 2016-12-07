У Любомлі поліцейські затримали зухвалого грабіжника

До чергової частини Любомльського відділу поліції за допомогою звернулася 77-річна мешканка району. Пенсіонерка повідомила, що її пограбував візуально знайомий односельчанин, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Чоловік зайшов до будинку потерпілої та силою забрав з кишені заявниці 125 гривень.

Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили, що пограбування скоїв 49-річний місцевий житель. Зловмисника затримали. Частину викрадених грошей вилучили.

«Грабіжника затримали в порядку ст. 208 КПК України, нині вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України», — повідомив начальник Любомльського відділу поліції Анатолій Дружук.

Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.