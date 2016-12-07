У Луцьку провели майстер-клас для маленьких дизайнерів з особливими потребами

У Луцькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у партнерстві зі студією дизайну та творчості «Метелик» відбувся майстер-клас для дітей з особливими потребами.

Поринувши у світ творчості, малюки створили прикрасу до Новорічних свят - ялинку, декоровану блискітками та іграшками.

Під час роботи зникала сором’язливість та невпевненість у власних силах у маленьких дизайнерів.

Десятирічний Назарчик із захопленням розповідав: «Мені дуже сподобалося зробити ялинку своїми руками».

Малеча радо поспішала потішити рідних та близьких своїми витворами декоративно-прикладного мистецтва.

Головний спеціаліст відділу соціальної роботи Тетяна Морозова запевнила, що впродовж грудня – січня на подібні майстер-класи будуть запрошені різні категорії дітей: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, діти з інвалідністю та ін.