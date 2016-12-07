На Волині археологи виявили військові поховання та старовинну митницю

У селі Журавники в Горохівському районі археологи провели розвідкові дослідження, під час яких виявили військові поховання та старовинну митницю.

Як розповів директор спеціалізованої установи «Волинські старожитності» Олексій Златогорський, ще у 2015 році до них звернувся уродженець села, викладач Волинського національного технічного університету Іван Цимбалюк.Чоловік повідомив, що на території села є захоронення періоду першої та другої світових воєн, – пише Район. Горохів.

Науковці виявили поховання, пов’язані з Луцьким проривом літа 1916 року та з визволенням Волині 1944 року. Окрім того, у Журавниках знайшли невідомі досі поховання угорських воїнів 1916 року.

«Необхідно домовлятися із власниками ділянок про проведення ексгумації останків», – зазначив Олексій Златогорський.

У цьому ж таки селі є козацький курган і захоронення періоду Визвольної війни Богдана Хмельницького середини XVII століття. Знайшли і митницю з великими підвальними приміщеннями середини ХІХ століття.

«За переказами старожилів до городища вела дорога, викладена мореним дубом. Є також підземелля на території села від колишнього маєтку. Але це ще все потрібно перевіряти», – каже археолог.

«Дослідження були розвідкові, і нині створюється нова програма для проведення комплексних пошуково-археологічних робіт на території села. Приємно, що має підтримку в сільського голови Віталія Сойка. Не кожен голова нині розуміє, що пам’ятки історії – це також багатство рідного краю», – зауважив Олексій Златогорський.

Провести усі необхідні дослідження наразі не дозволили погодні умови. Розвідкові дослідження здійснювала експедиція спеціалізованої установи «Волинські старожитності», що входить до ВГО «Союз «Народна Пам’ять» та Волинський регіональний музей українського війська та техніки відповідно до програми досліджень поховань І та ІІ Світових воєн, затвердженої управлінням культури Волинської ОДА та дозволу на дослідження Міністерства культури.