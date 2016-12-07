У Турійську поліцейські вилучили наркотики

Співробітники Турійського відділення поліції у результаті проведення низки санкціонованих обшуків вилучили у мешканців райцентру наркотики. Вилучені наркотики направили на дослідження. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Учора, 6 грудня, під час проведення санкціонованого обшуку в господарському приміщенні 25-річного мешканця райцентру Турійськ, оперативники виявили та вилучили 7 г канабісу.

У цей же день, під час проведення обшуку у будинку 18-річного мешканця району правоохоронці вилучили 5 г канабісу, повідомляє прес-служба Нацполіції у Волинській області.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний ексертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.