Прикордонники виявили у громадянина Білорусі раритетні гроші

Колекцію раритетних грошей виявили вчора в пункті пропуску «Городище» прикордонники Луцького загону спільно з представниками митниці, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Під час перевірки автомобіля «Форд», який прямував із Білорусі, працівники пункту пропуску знайшли в місці для зберігання рукавичок 9 купюр. Усі виявлені гроші Царської Росії, СРСР та Польщі, датовані кінцем ХІХ та початком ХХ століття.

Колекцію через державний кордон намагався приховано перемістити водій, громадянин Білорусі.

Виявлені купюри вилучили та направили для проведення експертизи.