Депутат Імберовський відкатів не бере

Як і обіцяв депутат Волинської обласної ради від «Обєднання «Самопоміч» Михайло Імберовський, дані дослідження озвучили в понеділок, 5 грудня, під час його річного звіту.

Дослідження показали, що депутат не вирішує питань з метою отримання відкату, не вступає в змову з метою незаконного отримання коштів, не лобіює, використовуючи службове становище, працевлаштування родичів та членів сімї. Депутат знає, хто з колег бере хабарі. Щодо того, чи пропонували йому відкат за період діяльності, відповів – «ні», але детектор брехні зафіксував, що це неправда. Тобто, не виключено, що йому пропонували. Однак він не брав, це точно.

Зазначимо, експерт Олена Трачук, яка і представила результати дослідження присутнім на прес-конференції, пояснила, що в процесі опитування намагалась максимально відійти від загального формулювання питань до конкретики, що дійсно дозволило відкрити сутність представника громади.

Нагадаємо, це перший випадок в області, напевно і в Україні, коли депутат представницького органу сам виявив бажання пройти детектор брехні. Чи підтримають ініціативу депутата колеги, поки що невідомо.

Щодо діяльності в представницькому органі, то, за результатами звіту, який він представив, Михайло Імберовський є досить активним волинським депутатом. За рік він встиг підготувати важливих для громади 10 звернень та 30 запитів, вирішити ряд проблемних для регіону питань. Зокрема, саме за його ініціативи як члена бюджетної комісії, залучені кошти для добудови школи №27 міста Луцька, виділено фінансування для добудови третього поверху та перекриття приміщення Любохинівської середньої школи. Забезпечено закупівлю для госпіталю ветеранів, що у Луцьку, електрокардіографа HOLTER для діагностики артеріального тиску. Депутат добився оприлюднення інформації стосовно використання комунального майна. На його переконання, комунальні підприємства області повинні приносити доходи в бюджет. На разі, за його словами, за п’ять попередніх років обласний бюджет отримав трохи більше 6 мільйонів. Ця сума має бути подвоєна, а то й потроєна.

Як повідав Михайло Імберовський, депутати від «Самопомочі» не ділять округ на свій чи чужий, для них головне максимально бути корисними для всіх волинян. Тому активно працюють з малозабезпеченим населенням, з воїнами АТО, тримають на контролі виконання програми «Власний дім». Була потреба допомогти електрифікувати житловий квартал учасників АТО в с. Брідки Старовижівського району, тут же відгукнулись. А обласна рада підтримала. Те ж саме стосується і матеріальної допомоги учаснику бойових дій, інваліду війни Олегу Твердохлібу. Обласна рада спільно з ветеранською організацією виділили на його лікування десь близько 400 тисяч гривень .

Подібних справ на рахунку депутата від «Самопомочі» достатньо і, маємо надію, вони з кожним роком будуть примножуватися.