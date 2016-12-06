7 грудня у Луцьку відкриється виставка картин «Невидима варта»

7 грудня об 11 год. у арт-галереї «Луцьк» відбудеться відкриття виставки картин «Невидима варта», присвяченої пам’яті співробітників СБУ, які загинули під час проведення антитерористичної операції. Подія приурочена до дня народження загиблого співробітника Управління СБ України у Волинській області капітана Віктора Мандзика – цього дня йому виповнилося б 30 років.

Виставка картин розпочала роботу 14 жовтня 2016 року у Києві за участю Голови СБУ Василя Грицака та родичів загиблих співробітників Служби.

Експозиція включатиме 22 картини (акрил та кольоровий олівець), виконані художницями Лесею та Олександрою Шиденко.