Старовину книгу «Земная жизнь пресвятой Богородицы» незаконно намагалися вивезти за межі України

Старовину книгу «Земная жизнь пресвятой Богородицы» незаконно намагалися вивезти за межі України

Книгу виявили прикордонники Луцького загону.

Джерело: Відомості

Старовину книгу «Земная жизнь пресвятой Богородицы», яку  незаконно намагалися вивезти за межі України, виявили 2 грудня  прикордонники Луцького загону, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. 

Її  знайшли в сумці під час перевірки транспортного засобу «ДАФ», який прибув у пункт пропуску «Ягодин». 

Наразі книгу, яка ймовірно має культурну та історичну цінність передано взаємодіючим підрозділам. 

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