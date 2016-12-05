Старовину книгу «Земная жизнь пресвятой Богородицы» незаконно намагалися вивезти за межі України
Книгу виявили прикордонники Луцького загону.
Старовину книгу «Земная жизнь пресвятой Богородицы», яку незаконно намагалися вивезти за межі України, виявили 2 грудня прикордонники Луцького загону, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Її знайшли в сумці під час перевірки транспортного засобу «ДАФ», який прибув у пункт пропуску «Ягодин».
Наразі книгу, яка ймовірно має культурну та історичну цінність передано взаємодіючим підрозділам.