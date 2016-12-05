Старовину книгу «Земная жизнь пресвятой Богородицы» незаконно намагалися вивезти за межі України

Старовину книгу «Земная жизнь пресвятой Богородицы», яку незаконно намагалися вивезти за межі України, виявили 2 грудня прикордонники Луцького загону, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Її знайшли в сумці під час перевірки транспортного засобу «ДАФ», який прибув у пункт пропуску «Ягодин».

Наразі книгу, яка ймовірно має культурну та історичну цінність передано взаємодіючим підрозділам.