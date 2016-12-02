Волинський депутат пройшов «детектор брехні»

Політик прийняв рішення пройти опитування на поліграфі, щоб на своєму прикладі показати, яка має бути відкритість політиків, представників органів місцевого самоврядування, державних чиновників усіх рівнів до громади.

– Якщо людина чесна, їй нічого приховувати, то вона обов’язково це зробить, бо такі дії лише додадуть людині авторитету, – коментує Михайло Імберовський. – Але це при умові обов’язкового оприлюднення результатів. З іншого боку, сьогодні, коли держава запустила процес очищення влади, відмова або небажання чиновників пройти поліграф, означатиме лише одне – він має що приховувати. А значить таким людям - не місце у владі.

Сам Михайло Імберовський збирається оприлюднити дані перевірки в понеділок, 5 грудня, під час депутатського звіту. Це зробить поліграфолог, який опитував депутата. До речі, саме в понеділок і сам Михайло Імберовський дізнається результати тестування. До цього часу це буде таємницею.