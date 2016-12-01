На всіх комунальних підприємствах Волині буде проведено незалежний аудит

На всіх комунальних підприємствах Волині буде проведено незалежний аудит

Обласна рада підтримала запит депутата Михайла Імберовського від “Обєднання “Самопоміч” на позачерговій сесії, що відбулась сьогодні.

Джерело: Відомості

-Сьогодні в Україні відбуваються реформи і ми на місцях також зобов`язані змінювати підходи до роботи, - звернувся до колег депутат. -  У нас в області чимало комунальних підприємств і всі вони повинні працювати максимально ефективно та приносити прибутки  в бюджет регіону. Однак  для повного розуміння і оцінки економічної ситуації по кожному підприємстві нам не обійтись без ґрунтовного аналізу їх діяльності. А може це зробити тільки незалежна аудиторська компанія. Депутат запропонував запросити незалежного аудитора, передбачивши  для цього відповідні кошти в обласному бюджеті.

Отриману інформацію оприлюднити на сайті обласної ради для публічного обговорення.

-Інформація про стан справ на цих підприємствах та діяльність управлінського персоналу комунальних підприємств мають стати публічними, - сказав депутат. - Це вимога часу, суспільства та, зрештою, є нормою в розвинених демократичних країнах, якою ми прагнемо зробити Україну.

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