На всіх комунальних підприємствах Волині буде проведено незалежний аудит

-Сьогодні в Україні відбуваються реформи і ми на місцях також зобов`язані змінювати підходи до роботи, - звернувся до колег депутат. - У нас в області чимало комунальних підприємств і всі вони повинні працювати максимально ефективно та приносити прибутки в бюджет регіону. Однак для повного розуміння і оцінки економічної ситуації по кожному підприємстві нам не обійтись без ґрунтовного аналізу їх діяльності. А може це зробити тільки незалежна аудиторська компанія. Депутат запропонував запросити незалежного аудитора, передбачивши для цього відповідні кошти в обласному бюджеті.

Отриману інформацію оприлюднити на сайті обласної ради для публічного обговорення.

-Інформація про стан справ на цих підприємствах та діяльність управлінського персоналу комунальних підприємств мають стати публічними, - сказав депутат. - Це вимога часу, суспільства та, зрештою, є нормою в розвинених демократичних країнах, якою ми прагнемо зробити Україну.