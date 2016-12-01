Волинські депутати обурені поведінкою Гунчика і жадають його звіту

Депутат обласної ради Володимир Кучер озвучив запит до голови ОДА про те, щоб він відзвітував перед обласною радою про виконання делегованих повноважень. Депутати підтримали цей запит. Водночас, вони констатували, що за час своого перебування на посаді очільника виконавчої влади в області пан Володимир Гунчик не звітував перед радою жодного разу.

Голова обласної ради Ігор Палиця дав доручення виконавчому апарату обласної ради при формуванні порядку денного на чергову сесію включити питання про звіт голови ОДА стсовно виконання обласного бюджету в 2016 році в частині освоєння капітальних видатків.

44 депутати підтримали відповідне протокольне доручення. Голова обласної ради також заявив, що у випадку, якщо дві третіх депутатського корпусу обласної ради не підтримають звіту голови ОДА своїм голосуванням, то рада ініціюватиме перед Президентом відставку керівного складу виконавчої влади області та в РДА.