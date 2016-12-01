На Волині очікується погіршення погодних умов

Про це стало відомо з повідомлення Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Зокрема, за прогнозами Укргідрометцентру, орієнтовно 2 грудня у зв’язку з переміщенням активного циклону з північного заходу вночі у західних, північних та центральних областях та вдень на більшій частині території країни очікується сильний мокрий сніг.

Зокрема на Волині прогнозують такі погодні умови: сильні снігопади, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 17-22 м/с.

Відтак, з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та некласифікованих подій на автошляхах та об’єктах життєзабезпечення області, в посиленому режимі працюватиме техніка для ліквідації можливих наслідків несприятливих погодних умов. Окрім цього, вжиті заходи відповідними службами області задля забезпечення дієвого контролю за безперебійним функціонуванням систем електропостачання важливих об’єктів життєзабезпечення, потенційно небезпечних об’єктів та населених пунктів області.