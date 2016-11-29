Єгор Соболєв: Кожен український політик та посадовець повинні почуватись як під мікроскопом

На Волині з дводенним візитом перебувають депутати Верховної Ради – голова парламентського Комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв та перший заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Семен Семенченко від "Обєднання "Самопоміч".

Під час зустрічі з громадськістю, журналістами депутати розповіли, які конкретні кроки зробила і робить Верховна Рада, аби максимально унеможливити присутність у державних інституціях нечистих на руку людей.

- Ми прийняли достатню кількість необхідних законодавчих актів, щоб почати оновлювати систему влади. Зокрема, прийняті закони про прозоре використання державних коштів, відкрили реєстр власності, запровадили обов’язкове електронне декларування доходів чиновників. Тепер залишається, щоб усі ці інструменти запрацювали. А можливо це лише при активній позиції громадян, - сказав на зустрічі з громадським активом міста Луцька та представниками медіа голова парламентського комітету з питань запобігання та боротьби з корупцією Єгор Соболєв.

Єгор Соболєв запропонував не оглядатись на Київ, а тут, на місці, почати очищення влади. Для прикладу, вивчити ті ж декларації місцевих посадовців і якщо виявиться, що людина живе на доходи, які в рази перевищують заробіток, то в першу чергу, варто піддати розголосу цю інформацію, хоча б через соціальні мережі. За словами нардепа, це заставить людей замислитись і вони навряд чи віддадуть свій голос на наступних місцевих виборах за такого кандидата. З іншого боку, розголос інформації змусить самого посадовця залишити державну службу. Бо за незаконне збагачення передбачена кримінальна відповідальність. А цього точно ніхто не хоче. А ще Єгор Соболєв порадив українцям писати листи Антикорупційному прокурору з проханням, аби порушив кримінальні справи щодо того чи іншого чиновника за підозрою в незаконному збагаченні.

Якщо загалом говорити про те, наскільки якісний, проукраїнський нинішній парламент, то, за словами нардепа, ситуація не така вже й райдужна, бо більшість у ньому – це проросійськи налаштовані люди, яких не турбує українська державність. Тому й складно проводити позитивні зміни, приймати необхідні закони, які б працювали на українську економіку та суспільство.

Нардеп пропонує реалізувати дві законодавчі ініціативи: це проведення наступних виборів за відкритими партійними списками та повністю заборонити політичну рекламу. В першому варіанті люди бачитимуть, за кого голосують і непорядній людині важко буде пройти. У другому, заборона політичної реклами позбавить можливості купувати виборців. Таким чином, до парламенту зможе пройти значно більша кількість чесних, принципових, ідейних та патріотичних людей. Бо сьогодні дорога їм у владу закрита, оскільки у них немає мільйонів, сотень тисяч, щоб проводити виборчу кампанію.

Присутні у залі цікавились у депутатів, чи реально уже прийнятими законодавчими інструментами змінити ситуацію в країні таким чином, аби нарешті люди відчули позитивні зміни. На що отримали відповідь – влада сама не поступиться, лише активна позиція українців заставить її змінюватись, не виключено, що й за рахунок громадянських акцій під стінами парламенту чи Адміністрації президента.