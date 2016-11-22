На Волині поліція вилучила понад 150 одиниць грального обладнання

Гральні заклади знаходились в офісних приміщеннях багатоквартирних будинків на вулиці Кравчука та проспекті Волі у м. Луцьку. Працювали під вивісками операторів державних лотерей.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ст.203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, поліцейські провели обшуки у закладах грального бізнесу та житлових приміщеннях організаторів.

Правоохоронці вилучили 152 одиниці грального обладнання, понад 100 тисяч гривень, а також чеки та бухгалтерські записи, які вказують на здійснення незаконної діяльності.

Вилучену техніку направлено на експертне дослідження.

Організаторам грального бізнесу загрожує штраф від 170 тисяч до 680 тисяч гривень.

За минулий тиждень, працівники Департаменту захисту економіки припинили діяльність 48 гральних закладів.