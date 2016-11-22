На Волині прикордонники затримали автолюбителів, які «перевіряли» пильність охоронців кордону

Учора ввечері у Любомльському районі Волинської області прикордонники відділу «Рівне» затримали місцевих мешканців, які влаштували «автомобільне ралі» неподалік кордону, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Близько 19-ї години від одного з прикордонних патрулів надійшла інформація про рух двох транспортних засобів поблизу державного кордону. Невдовзі група реагування затримала трьох жителів села Гуща, які на автомобілях «Фольксваген Т4» та «Фольксваген Шаран» заїхали за контрольно-слідову смугу. Заборонених речей та можливих предметів контрабанди в автомобілях прикордонники не виявили, а от порушники були напідпитку. З пояснень самих затриманих стало відомо, що після застілля вони побилися об заклад — хто зможе проїхати повз прикордонні наряди та не буде поміченим.

Така «перевірка» закінчилася для гультяїв притягненням до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму. На одного з правопорушників до того ж складено протокол за злісну непокору законній вимозі прикордонного наряду, оскільки він відмовився надати документи, що посвідчують особу на автомобіль. А викликані на місце затримання представники Національної поліції склали на водіїв протоколи за керування транспортними засобами в нетверезому стані.

Міру покарання нічних «екстремалів» визначить суд.