На Волині прикордонники затримали порушників із застосуванням зброї

19 листопада на ділянці відділу «Рівне» прикордонний наряд Луцького загону влаштував засідку на ймовірному напрямку руху порушників кордону. Близько 21 години було помічено скрите пересування групи, які несли до Західного Бугу пакунки з цигарками та човен, повідомляє прес-слуєжба Держприкордонслужби.

Особи перетнули контрольно-слідову смугу та продовжили рух в бік держрубежу.

Прикордонники діяли рішуче, аби в умовах обмеженої видимості затримати всю групу. Один із правопорушників під час затримання попри попередження голосом про вимогу залишатись на місці та не рухатись, тримаючи руки за головою, вдався до втечі. Для затримання порушника прикордонний наряд застосував пристрій для відстрілу гумовими кулями, в результаті чого втікач отримав поверхове пошкодження лівої ноги.

Затриманими виявились місцеві мешканці с. Рівне Любомльського району Волині. Щодо них складено адміністративні документи про порушення прикордонного режиму, спробу незаконного перетинання державного кордону та злісну непокору законній вимозі прикордонного наряду. Міру покарання вирішить районний суд, а 8 тисяч пачок сигарет буде передано фіскальним органам.