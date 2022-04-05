Керівника Миколаївської окружної прокуратури підозрюють у державній зраді

СБУ підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді.

Наразі посадовця затримано в ході спецоперації СБУ та офіційно оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.

За наявними даними, він передавав інформацію про:

[▪️] оперативну обстановку у Миколаєві та області;

[▪️] загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання;

[▪️] результати обстрілів Миколаєва;

[▪️] добові паролі на блокпости на території області тощо.

Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію з імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.

У результаті обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності.

Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази.