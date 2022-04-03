Прикордонники не спокусились на 1,3 мільйона гривень

Під час здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску на державному кордоні протягом березня прикордонники припинили більше 70 спроб надання неправомірної вигоди. Підкупити правоохоронців спробували 62 громадянина України та 11 іноземців. Серед хабародавців були й особи, яким на період дії воєнного стану обмежене право виїзду за кордон.

Загальна сума коштів, яку намагались запропонувати охоронцям кордону, у національній та іноземній валюті склала більше 1,3 мільйона гривень.

В усіх випадках військовослужбовці категорично відмовились від запропонованих коштів, вжили необхідних заходів щодо документування фактів спроб підкупу та здійснили відповідне інформування співробітників Нацполіції.

Держприкордонслужба нагадує, що пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі, а також прийняття такої обіцянки, пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою є правопорушенням, за яке законом передбачено кримінальну відповідальність.