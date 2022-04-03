Упродовж минулого місяця поліцейські затримали близько 600 диверсантів

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін у ефірі всеукраїнського телемарафону.

«Протягом останнього місяця лише підрозділами Національної поліції було затримано близько 600 диверсантів. ДРГ були різні за складом, за кількістю осіб та, вочевидь, призначалися для виконання різних завдань. На сьогодні ми бачимо, що ті представники ДРГ переважною мірою використовувалися противником для документування позицій наших військ, оскільки в їхніх мобільних телефонах є фотографії Збройних сил України, інших військових підрозділів, блокпостів і так далі», - сказав перший заступник очільника МВС.

Також Євгеній Єнін зазначив, що тільки за минулу добу на Дніпропетровщині затримано щонайменше 5 потенційних членів ДРГ.

«Їх передали Службі безпеки України», - сказав він.

Крім цього Євгеній Єнін закликав українців бути пильними: не підказувати незнайомим дорогу, звертати увагу на їхню мову, дезорієнтацію на місцевості та інші підозрілі ознаки.

«Якщо побачили такі характеризуючі ознаки підозрілих осіб, інформуйте про це правоохоронні органи», - наголосив перший заступник міністра.

