Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 158 дітей

Більше 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. З них 158 загинуло та більше 254 поранено.

Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 71, Харківській - 56, Чернігівській - 46, Миколаївській - 31, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Орієнтовно 18-20 березня збройні сили РФ здійснили обстріл артилерією цивільних автомобілів на автодорозі в Чернігівській області внаслідок чого загинуло 13 осіб, двоє з яких – діти.

26 березня отримали поранення троє дітей внаслідок обстрілу м. Маріуполя.

31 березня внаслідок артилерійського обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області поранено дитину.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ. Крім того, пошкоджено понад 80 закладів для дітей, серед яких лікарні, музичні школи, спортивні та реабілітаційні заклади, молодіжні центри, бібліотеки тощо.