В Україні на 2 квітня погоджено сім гуманітарних коридорів у Луганській, Запорізькій та Донецькій областях для евакуації громадян із населених пунктів, постраждалих від війни РФ проти України. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Зокрема, у Донецькій області запланований виїзд людей із Маріуполя на приватному транспорті за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.

У Запорізькій області запланований рух на автобусах та приватних автомобілях із Бердянська за маршрутом Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.

У Луганській області погоджено низку гуманітарних коридорів:

[✅] за маршрутом Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут;

[✅] за маршрутом Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут;

[✅] за маршрутом Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут;

[✅] за маршрутом Попасна – Бахмут;

[✅] за маршрутом Лисичанськ – Бахмут.