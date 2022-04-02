На Дніпропетровщині минулої доби затримано пять можливих інформаторів ворога

Підозрілих осіб передали працівникам Служби безпеки України для встановлення всіх обставин їх діяльності.

У Нікополі виявлено колишнього співробітника російської поліції, який проживав на окупованій території АР Крим. У жовтні минулого року чоловік приїхав до України та міг розпочати свою підривну діяльність. Встановлено, що затриманий закликав до знищення нашої держави.

У містах Дніпро, Кривий Ріг та Павлоградському районі затримано ще чотирьох осіб, які активно підтримували «руський мир» та дії рф. Один з чоловіків закликав до участі в мітингах та різних заходах «для допомоги РФ у спецоперації по звільненню України».

Поліція Дніпропетровської області продовжує виконувати всі покладені на неї завдання - цілодобово нести службу на блокпостах, патрулювати вулиці, перевіряти підозрілих осіб і транспорт й виконувати інші завдання в умовах воєнного часу.