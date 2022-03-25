Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03

Дані втрат ворога уточнюються.

Джерело: Відомості

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:

особового складу - 16100 осіб,

танків ‒ 561 од,

бойових броньованих машин  ‒ 1625 од,

артилерійських систем  – 291 од,

РСЗВ  - 90 од,

засоби ППО  - 49 од,

літаків – 115 од,

гелікоптерів – 125 од,

автомобільної техніки  - 1089 од,

кораблі /катери /  - 5 од,

цистерн з ПММ  - 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 53.

Спеціальна техніка  - 18.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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