Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03
Дані втрат ворога уточнюються.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:
особового складу - 16100 осіб,
танків ‒ 561 од,
бойових броньованих машин ‒ 1625 од,
артилерійських систем – 291 од,
РСЗВ - 90 од,
засоби ППО - 49 од,
літаків – 115 од,
гелікоптерів – 125 од,
автомобільної техніки - 1089 од,
кораблі /катери / - 5 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53.
Спеціальна техніка - 18.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.