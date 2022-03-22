Втрати противника з 24.02 по 22.03

Втрати противника з 24.02 по 22.03

Кабмін опублікував загальні втрати противника на 22 березня.

Джерело: Відомості

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 15300 осіб,

танків ‒ 509 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1556 од.,

артилерійських систем – 252 од.,

РСЗВ – 80 од.,

засоби ППО – 45 од.,

літаків – 99 од.,

гелікоптерів – 123 од.,

автомобільної техніки – 1000 од.,

кораблі /катери – 3 од.,

цистерн з ПММ – 70,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35.

Спеціальна техніка - 15.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бий окупанта! Разом переможемо!

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