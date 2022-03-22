Втрати противника з 24.02 по 22.03
Кабмін опублікував загальні втрати противника на 22 березня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15300 осіб,
танків ‒ 509 од.,
бойових броньованих машин ‒ 1556 од.,
артилерійських систем – 252 од.,
РСЗВ – 80 од.,
засоби ППО – 45 од.,
літаків – 99 од.,
гелікоптерів – 123 од.,
автомобільної техніки – 1000 од.,
кораблі /катери – 3 од.,
цистерн з ПММ – 70,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35.
Спеціальна техніка - 15.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо!