На Вінниччині переселенці з Харкова збирали інформацію для окупантів

За інформацією голови Вінницької ОДА Сергія Борзова у Facebook 20 березня оперативники Вінницького обласного главку поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали пособників окупантів.

"5 переселенців з Харківщини оселились в Гайсинському районі та постійно були на зв’язку із російськими військовими і передавали їм зібрану інформацію", повідомляє Борзов.

У затриманих вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші прилади для надсилання відомостей".

З підозрюваними працюють силовики.