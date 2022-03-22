На Дніпропетровщині затримано підозрілих осіб, які можуть бути причетні до співпраці з агресором

У Дніпрі затримано чотирьох осіб, які можуть бути причетні до збору інформації на користь РФ. Ще трьох ймовірних учасників диверсійно-розвідувальних груп правоохоронці виявили у Кривому Розі. У м. Новомосковську поліцейські встановили жінку, яка закликала до повалення української влади й агітувала за «руський мір».

Зокрема, біля мосту у Самарському районі правоохоронці зупинили автомобіль, який різко змінив напрямок руху та намагався втекти від поліції. В ході перевірки у водія в мобільному телефоні виявили численні чати з громадянами рф, а при собі він мав близько 200 тис. гривень. На всі питання поліцейських чоловік відповідав невпевнено та плутано.

Інші затримані при собі мали карту території з відмітками, фото та відео вулиць міста із позначенням заводів та стратегічних об’єктів, переписку в месенджерах про кількість блокпостів та місця їх розташування. За попередньою інформацією один із чоловіків наприкінці грудня приїхав з Москви та оселився на Дніпропетровщині.

Всіх затриманих передали Службі безпеки України.

Поліцейські продовжують працювати у надскладних умовах воєнного стану та захищати український народ.

