На тимчасово окупованих територіях Луганської області, зважаючи на великі втрати в живій силі, противник продовжує проводити мобілізацію громадян квазіутворення "ЛНР". Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади. Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично, люди яких мобілізують розподіляються не за спеціальностями, більшість з них немає ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюється як доброволець.