Російська пропаганда продовжує видавати фейки про війну в Україні

Російська пропаганда попри розв'язану війну в Україні досі намагається пояснити світу, що «не все так однозначно».

Ці проросійські наративи в нашому інформпросторі щедро продукує ціла низка телеграм-каналів. А окрім того – фейки, відверті провокації та відео з місць обстрілів наших міст російськими ракетами.

СБУ неодноразово попереджала громадян, що всі ці ресурси координуються спецслужбами РФ!

Зокрема, це телеграм-канали: «Легитимный», «Резидент», «Шептун», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

Їхні матеріали є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює РФ.

Служба безпеки України вкотре закликає не довіряти цим та іншим пропагандистським ресурсам, не поширювати їхні публікації та не сприяти ворогу.

Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам інформації!