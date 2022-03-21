Відсьогодні заборона на відеореєстратори машин та мотоциклів

Відсьогодні заборона на відеореєстратори машин та мотоциклів

Не можна здійснювати фото та відеозйомку.

Джерело: Відомості

До уваги водіїв [‼️]

Як інформує МВС України, віднині в Україні заборонено використовувати відеореєстратори керманичам машин та мотоциклів.

Зокрема не можна здійснювати фото та відеозйомку:

доріг загального користування;

об'єктів загального призначення;

об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень;

розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

Заборона діє для усіх регіонів країни, особливо там, де відбуваються бойові дії.

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