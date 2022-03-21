Відсьогодні заборона на відеореєстратори машин та мотоциклів
Не можна здійснювати фото та відеозйомку.
До уваги водіїв [‼️]
Як інформує МВС України, віднині в Україні заборонено використовувати відеореєстратори керманичам машин та мотоциклів.
Зокрема не можна здійснювати фото та відеозйомку:
доріг загального користування;
об'єктів загального призначення;
об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень;
розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.
Заборона діє для усіх регіонів країни, особливо там, де відбуваються бойові дії.