Новини з табору російських окупантів: командири тікають, солдати без їжі, зброї, грошей і меддопомоги

На чергових плівках, перехоплених СБУ, російський солдат зі страхом говорить батькам: «…нас вообще кидануло наше руководство, оно отступило… у нас только вода есть… мы воды набрали…».

Розповідає про страшні бої, потрапляння в кільце, про відсутність медичної допомоги для поранених: «…можешь даже не подходить! Ты ходишь, так что иди бери автомат и снова иди в бой».

Окупанти в Україні втрачають віру в командирів, у свою армію та в керівництво РФ. Розуміють, що вони нікому не потрібні й кинуті напризволяще.