Рашисти готові стріляти у себе, лиш би не воювати

Чергова перехоплена розмова СБУ показує, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника.

Окупанти більше не хочуть воювати і ставлять для себе єдине завдання – вижити: «Я тебе по секрету скажу…мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг-другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск…» – ділиться з матір’ю рашист.

Він мріє втекти з поля бою, бо втрати лякають.

Залишки його бригади зараз дислокуються в Миколаївській області. Вони хочуть зайти в місто, проте вже стали небоєздатними: «У нас 120 человек отправили обратно с бригады в госпиталь с ранениями… еще около 320 человек раненых и 350 человек – «200-й» груз».

Як би путін не намагався приховати втрати, проте їхні масштаби лякають навіть російських військових. І що головне – спонукають до втечі з армії.

Україна обов’язково переможе!