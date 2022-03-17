Українська армія нищить сили противника
Підраховано втрати ворога за період воєнних дій.
Як інформує Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:
особового складу / personnel - близько/ about 14000 осіб,
танків / tanks ‒ 444 од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 1435 од,
артилерійських систем / artillery systems – 201 од,
РСЗВ / MLRS - 72 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 43 од,
літаків / aircraft – 86 од,
гелікоптерів / helicopters – 108 од,
автомобільної техніки / vehicles - 864 од,
кораблі /катери / boats / cutters - 3 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 11.
Спеціальна техніка / special equipment - 10.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.