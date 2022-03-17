Українська армія нищить сили противника

Українська армія нищить сили противника

Підраховано втрати ворога за період воєнних дій.

Джерело: Відомості

Як інформує Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:

особового складу / personnel - близько/ about 14000 осіб,

танків / tanks ‒ 444 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 1435 од,

артилерійських систем / artillery systems – 201 од,

РСЗВ / MLRS - 72 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 43 од,

літаків / aircraft – 86 од,

гелікоптерів / helicopters – 108 од,

автомобільної техніки / vehicles - 864 од,

кораблі /катери / boats / cutters - 3 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 11.

Спеціальна техніка / special equipment - 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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